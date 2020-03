Les attestations à détenir pour un quotidien sous Covid-19

"Ce n'est pas le virus qui circule, ce sont les hommes", répètent inlassablement les scientifiques pour nous inciter à restez chez nous. Les dérogations au confinement décrété par le président de la République, ont leur prix, il faut stocker les sauf-conduits. Et plus les conditions sont restrictives, plus il y en a.