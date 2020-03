Le président de l’Union Maritime remercie les acteurs portuaires

La lutte contre le Covid-19 nécessite l’action de tous, chacun apporte sa pierre, les soignants en première ligne, les autres en se confinant le plus possible, et ceux qui participent à l’activité économique afin que nous puissions continuer notamment à nous approvisionner. C’est cette dernière catégorie que l’Union Maritime de Mayotte veut aussi mettre en avant, tout en remerciant les autres.

Son président Norbert Martinez communique pour soutenir « l’ensemble du personnel qui continue à exercer au port de Longoni, point d’entrée de la majorité de nos approvisionnements ». L’ensemble des professions portuaires est en effet toujours en activité pour garantir les arrivées des navires, lamaneurs, dockers et autres agents de manutention, grutiers, chauffeurs, agents de la capitainerie, équipage des navires, remorqueurs, pilotes, transitaires, personnel administratif… « tous méritent l’expression de notre considération ».

Sont également cités, les salariés des commerces d’alimentation et stations service « qui côtoient des centaines de clients chaque jour dans des conditions pas forcément enviables », les agents qui assurent la collecte des déchets pour le maintien de la salubrité publique, le personnel des services qui continuent à faire ce qu’ils peuvent pour mettre en place des structures d’aides aux entreprises et à la population

Il rassure sur l’approvisionnement, « fort heureusement, la desserte du port par les compagnies maritimes sera maintenue”.

