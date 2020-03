Le “MERCI” des Association Familiales

En ces temps de tensions, ça fait pas de mal ! Ali Nizary, le Président de l’UDAF, et l’ensemble du réseau des associations familiales, rendent hommage et saluent le travail assuré par les professionnels de santé, les agents de l’ARS et l’ensemble des agents assurant la sécurité publique. “Toutes ces personnes ne comptent pas leur temps et parfois même prennent d’énormes risques pour nous protéger”.

Le Président remercie également les services de l’Etat, les services de l’ARS, les services du Département, les services du Rectorat, l’ensemble des communes, les forces de l’ordre et les médias locaux qui font un travail remarquable pour nous protéger.

Il en profite pour passer un message à l’ensemble des familles de l’île qui doivent rester chez elles, “en respectant les consignes du gouvernement et les gestes barrières pour sauver les personnes les plus fragiles et permettre de limiter la multiplication du virus”.

En appelant à l’unité et à se tenir à l’écart des polémiques, il adresse une pensée particulière aux personnes fragiles, vulnérables et leurs proches aidants notamment les personnes âgées, en situation de handicaps et celles qui souffrent des maladies chroniques.

“Soyons solidaires avec ceux qui sont engagés pour sauver nos vies et par nos comportements responsables, progressons plus vite que l’épidémie !”

Profitons-en pour rappeler qu’en métropole à 20h, la population remercie les soignants en applaudissant de concert à 20h.