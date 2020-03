Coronavirus : 6 nouveaux cas à Mayotte, portant à 41 le nombre déclaré de malades (Actualisé)

Parmi les 41 cas déclarés, 4 sont hospitalisés et 2 sont en réanimation. L'ARS communique sur l'utilisation des masques, et traduit les gestes barrières en shimaore.

11h30 – 6 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 ont été identifiés à Mayotte, portant désormais à 42 le nombre total de cas. Parmi l’ensemble des cas avérés, 4 sont actuellement hospitalisés au Centre Hospitalier de Mayotte, dont 2 en réanimation. Une personne est officiellement guérie, annonce l’ARS.

“Le niveau d’alerte est maintenu au stade 2, l’objectif restant de freiner la propagation du virus dans le département, en identifiant les personnes « cas contacts » autour des personnes « cas confirmés » et en vérifiant qu’elles respectent strictement les consignes d’isolement”. Les déplacements sont interdits sauf dans certains cas et uniquement à condition d’être munis d’une attestation à télécharger ici.

Alors que beaucoup d’acteurs se plaignent de l’insuffisance de masques, notamment pour les accompagnants à domicile, l’ARS maintient sa position, “les masques de protection sont destinés exclusivement aux professionnels de santé, aux patients confirmés du COVID-19 ainsi qu’aux « cas contacts ». Le masque de protection permet avant tout de protéger les patients fragiles.” Lire le 6ème bulletin-informations-covid-6-26-03-20

Pour la population, les gestes barrières sont rappelés, et donnés désormais en shimaore sur le site de l’ARS de Mayotte :

– Rester à son domicile et ne sortir que pour le strict nécessaire

– Se tenir à plus d’1,5 m les uns des autres

– Se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon

– Tousser ou éternuer dans son coude

– Ne pas cracher par terre

– Ne pas serrer la main, ne pas faire la bise

11h – L’ARS de Mayotte communique sur 7 nouveaux cas. “Ils ne sont que 6, l’un a fait l’objet d’un double comptage”, rectifie Dominique Voynet, la directrice.