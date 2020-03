Parcoursup : il ne reste plus que 8 jours aux lycéens pour se décider

Les temps mouvementés que nous vivons ne doivent pas empêcher de penser à “l’après crise”. Et notamment aux études supérieures pour les lycéens.

Parcoursup est une étape cruciale pour les lycéens et les lycéennes (le choix des vœux, la validation, l’affectation…). La campagne de cette année s’achèvera dans 8 jours et il est nécessaire d’alerter les élèves afin qu’ils fassent le nécessaire pour finaliser leur dossier et confirmer leurs différents vœux.

Ils ont jusqu’au jeudi 2 avril à minuit (heure de Paris), pour finaliser leur dossier et confirmer chacun de leurs vœux, met en garde le rectorat de Mayotte.

“Si vous avez des questions ou rencontrez une difficulté, vous pouvez contacter : vos professeurs principaux, votre établissement, l’assistance Parcoursup de préférence par mail en utilisant la rubrique contact depuis votre dossier et par téléphone (de 8h à 12h et de 14h à 17h du lundi au jeudi et de 8h à 12h le vendredi) au : 02 69 61 95 34 ou 02 69 61 61 04“