Coronavirus : 5 nouveaux cas en 24h, portant à 35 le nombre total de malades déclarés

Selon le dernier comptage de l'Agence Régionale de Santé, la contamination a marqué le pas ce mardi. Restons prudents, le nombre de cas avérés masquant le nombre de malades réellement touchés, et non encore dépistés.

Selon le décompte quotidien de l’ARS de Mayotte, 5 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 ont été identifiés à Mayotte, portant désormais à 35 le nombre total de cas.

“Contrairement aux craintes de la fin de semaine dernière, le nombre de cas quotidien reste stable”.

L’ARS insiste, en lien étroit avec les médecins du CHM, sur la nécessité de respecter les mesures de confinement et les gestes barrières pour éviter la dissémination du virus et protéger les plus fragiles.

Dans toutes les familles, un soin particulier doit être apporté à la protection des anciens.

Le niveau d’alerte est donc maintenu au stade 2, l’objectif restant de freiner la propagation du virus dans le département, en identifiant les personnes « cas contacts » autour des personnes « cas confirmés » et en vérifiant qu’elles respectent strictement les consignes d’isolement.

L’ARS poursuit également la préparation, avec le CHM et les professionnels de santé libéraux, de l’adaptation du système de santé à l’augmentation inévitable du nombre de patients.”

Ce mardi soir, La Réunion enregistrait 94 cas de Covid-19. Nous sommes toujours ce mercredi matin, les deux seuls départements d’outre-mer à être passés au stade 2, les autres en étant toujours au stade 1 de l’épidémie. Et en additionnant le nombre de cas des deux départements de l’océan Indien, nous arrivons quasiment à la moitié de ceux qui touchent l’ensemble des outre-mer, 283, ce mercredi, confirmant ce que craignait Issihaka Abdillah dans nos colonnes, que La Réunion et Mayotte deviennent l’épicentre de l’épidémie dans l’océan Indien.

