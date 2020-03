Les maires attendus sur le contrôle du confinement dans leurs communes

Le président de l’Association des Maires de Mayotte, Said Omar Oili, invite ses pairs à faire appliquer les mesures de lutte contre le Covid-19.

Les communes de Mamoudzou et Chirongui ont pris des arrêté de couvre-feu et de non regroupement pour se prémunir contre toute contamination du Covid-19.

Egalement maire de Dzaoudzi Labattoir, Saïd Omar Oili invite les maires à contrôler le respect du confinement, dont les manques étaient dénoncés par la directrice de l’ARS Mayotte, et de faire observer le respect des 5 gestes barrières, dont la distanciation sociale d’un mètre cinquante: “L’état d’urgence sanitaire adopté par le gouvernement la semaine dernière pour mener la guerre contre le coronavirus est une opportunité donnée aux Elus locaux pour prendre des mesures internes afin de faire appliquer les recommandations des autorités pour éradiquer le virus covid-19 qui, selon toute vraisemblance, risque de durer”.