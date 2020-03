Le Centre universitaire multiplie les solutions pour « limiter la casse »

Depuis le 16 mars, la cour et les couloirs du Centre universitaire ne se font plus l’écho des papotages et rires des étudiants. L’intégralité des cours est suspendue, mais cela n’empêche pas le directeur Aurélien Siri, d’utiliser toutes les ficelles à sa disposition pour que l’année ne soit pas perdue. Quelques étudiants manquent d’ordinateurs pour télétravailler.