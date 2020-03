Covid-19 : les nouvelles mesures de confinement

Les nouvelles mesures de confinement ont été données par le premier ministre Edouard Philippe et transcrites dans un décret. A l’interdiction de sortie répondent désormais 7 situations dérogatoire : les trajets professionnels et déplacements pour achat de fournitures professionnelles, pour motif de santé et motif familial impérieux, notamment l’assistance aux personnes vulnérables et la garde d’enfants. Est modifiée la rubrique portant sur les sorties destinées à s’aérer, le point qui polarise les attentions.

Il doit s’agir de déplacements brefs, “dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.”

Se rajoutent enfin les déplacements résultant d’une obligation de présentation à l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire, les déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire, et ceux aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

Un document justifiant le déplacement doit être fourni. Télécharger l’Attestation_de_deplacement_derogatoire

Les marchés alimentaires sont interdits sauf dérogation du préfet, sur demande du maire.