Une interdiction de vol « allégée », tout comme les contrôles à l’arrivée à La Réunion

En préambule du communiqué du jour, deux avertissements de la compagnie : « seuls les voyages strictement nécessaires restent autorisés », mais les vols Réunion-Paris, Réunion-Mayotte et Mayotte-Paris sont maintenus. Rappelons que l’arrêté d’interdiction-restriction a pris effet à zéro heure ce lundi matin.

Nous avons appris par ailleurs, que ce lundi midi, un groupe de shigoma quittait Mayotte pour La Réunion où séjournent ses membres. On peut comprendre leur souhait de rentrer chez eux, il faut espérer que les mesures annoncées par le préfet de La Réunion dimanche aient été mises en place : entretien individuel lors d’un sas sanitaire, suivi quotidien de la quatorzaine obligatoire, etc.

Or, selon nos informations, elles ne l’ont pas été pour le vol Paris-Réunion de ce lundi. Un passager nous faisait remonter qu’un questionnaire a été distribué au départ de Roissy. A l’arrivée à Saint-Denis, une question en guise d’entretien, « tout va bien ? », avant d’enjoindre ceux qui avaient des symptômes à se retrouver dans une pièce. Ils sont repartis sans avoir été testés, avec un conseil, « allez voir votre médecin ». Pas de « 15 » en vue. Un des passagers qui avait passé son vol à tousser, a rassuré ses interlocuteurs, « tout va bien ! ». Tout ce petit monde est alors ressorti dans la nature, gratifié d’un « merci, au revoir ! » Heureusement, ce ne fut pas « adieu ! ». On se dit qu’à Mayotte, avec notre poste sanitaire de l’ARS, tout ne va pas si mal.

Pour cette semaine, les vols sont maintenus à raison de 3 par semaine pour les Réunion-Paris, de 2 pour les Mayotte-Paris et 5 en Réunion-Mayotte.

Rappelons que depuis ce dimanche minuit, seuls 3 critères de voyage sont théoriquement retenus : Déplacements pour motif familial impérieux, pour motif de santé impérieux, et pour motif professionnel insusceptible d’être différé. Avec une attestation sur l’honneur comme sauf-conduit. La PAF pourrait refuser l’embarquement sinon, avertit la compagnie.

Détail du programme du 23 au 29 mars 2020

La situation évoluant chaque jour, la compagnie ne manquera pas d’informer sa clientèle si des modifications de son programme des vols devaient une nouvelle fois être mises en place

ligne Réunion-Paris du 23 au 29 mars :

REUNION>PARIS :

Le vol UU975 du lundi 23 mars est maintenu.

Le vol UU975 du mardi 24 mars est annulé –Passagers reportés sur UU975 du 26 mars départ 21h00

Le vol UU975 du mercredi 25 mars est annulé – Passagers reportés sur UU975 du 26 mars départ 21h00

Le vol UU975 du jeudi 26 mars est maintenu.

Le vol UU975 du vendredi 27 mars est annulé – Passagers reportés sur UU975 du 29 mars départ 20h15

Le vol UU975 du samedi 28 mars est annulé – Passagers reportés sur UU975 du 29 mars départ 20h15

Le vol UU975 du dimanche 29 mars est maintenu.

PARIS>REUNION :

Le vol UU974 du lundi 23 mars est retardé. Le départ est prévu de Paris CDG à 22h2O heure locale.

Le vol UU974 du mardi 24 mars est retardé. Le départ est prévu de Paris CDG à 22h2O heure locale.

Le vol UU974 du mercredi 25 mars est annulé- Passagers reportés sur UU974 du 27 mars départ 22h20

Le vol UU974 du jeudi 26 mars est annulé – Passagers reportés sur UU974 du 27 mars départ 22h20

Le vol UU974 du vendredi 27 mars est retardé. Le départ est prévu de Paris CDG à 22h2O heure locale.

Le vol UU974 du samedi 28 mars est annulé – Passagers reportés sur UU974 du 30 mars départ 21h45

Le vol UU974 du dimanche 29 mars est annulé -Passagers reportés sur UU974 du 30 mars départ 21h45

ligne Réunion-Mayotte du 23 au 29 mars :

REUNION > MAYOTTE.

Le vol UU276 du mardi 24 mars, prévu initialement à 15h30 est avancé. Départ prévu de La Réunion à 08H30

Le vol UU274 du mercredi 25 mars, prévu initialement à 15h30 est avancé. Départ prévu de La Réunion à 08h30

Le vol UU276 du jeudi 26 mars est annulé – Passagers reportés sur UU274 du 25 mars – Départ 8h30

Le vol UU274 du vendredi 27 mars est annulé – Passagers reportés sur UU274 du 28 mars – Départ 8h30

Le vol UU274 du samedi 28 mars est maintenu – départ de la Réunion 8h30

Le vol UU276 du dimanche 29 mars prévu initialement à 11h30 est avancé. Départ prévu de La Réunion à 08h30.

MAYOTTE > REUNION

Le vol UU277 du mardi 24 mars, prévu initialement à 10h10 est retardé. Départ prévu de Mayotte à 15h20

Le vol UU275 du mercredi 25 mars, prévu initialement à 10h10 est retardé. Départ prévu de Mayotte à 11h00

Le vol UU277 du jeudi 26 mars est annulé -Passagers reportés sur UU275 du 25 mars – Départ 11h00

Le vol UU275 du vendredi 27 mars est annulé- Passagers reportés sur UU275 du 28 mars – Départ 11h00

Le vol UU277 du dimanche 29 mars prévu initialement à 15h20 est avancé. Départ prévu de Mayotte à 11h00

Pour rappel :

– La suspension jusqu’au 31 mai 2020 de la liaison Réunion<> Marseille. Les passagers le souhaitant pourront être reprotégés sans réajustement tarifaire sur les vols Réunion<>Paris maintenus. Leur déplacement entre Paris et Marseille ne pourra être pris en charge par la compagnie.

– L’ensemble des vols régionaux est suspendu conformément aux directives gouvernementales.

Réunion<>Madagascar – Reunion<>Maurice -Reunion<>Bangkok -Reunion<>Afrique du Sud – Reunion<> Seychelles – Reunion<>Comores est suspendu conformément aux directives gouvernementales.

*Mesures commerciales en vigueur

Depuis le 19 mars 2020

Tous les passagers en possession d’un billet Air Austral émis avant le 31 mai 2020 inclus et ce pour un voyage prévu avant le 30 septembre 2020 inclus ont la possibilité ont la possibilité de reporter leur voyage dans la limite de validité d’un an à compter de l’émission de leur billet selon les conditions ci-dessous :

· Modification des billets initialement non modifiables ou modifiables avec frais :

– possibilité de modification de la date de voyage :

• si report de la date de voyage avant le 30 novembre 2020: possibilité de modifier la date de voyage sans pénalité, sans réajustement de saisonnalité, et sans réajustement de tarif dans la même cabine de voyage.

• si report de la date de voyage à partir du 1er décembre 2020: possibilité de modifier la date de voyage sans pénalité, avec réajustement tarifaire et de saisonnalité si applicable. (Pour les billets payés avec bon de continuité territoriale le départ devra se faire avant le 31 décembre 2020).

– possibilité de modification de la destination sans pénalité et avec un réajustement tarifaire si applicable. Cette mesure n’est pas applicable aux passagers ayant bénéficié de la continuité territoriale.

· Annulation/ Remboursement:

-La compagnie aux vues de ces circonstances extraordinaires ne pourra procéder aux remboursements des billets dont les conditions initiales ne le prévoient pas

-Une mise en avoir de la valeur du billet est possible selon les conditions de réutilisation indiquées ci-dessus