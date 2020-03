Couvre-feu à Mamoudzou et Chirongui

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, le maire de Mamoudzou a instauré un couvre-feu de 18h à 5h du matin sur l’ensemble de la commune à compter de ce jour 18h. Une plage horaire où il est donc interdit de circuler. Même décision à Chirongui, avec une présence interdite sur la voie publique de 22h à 5h du matin à partir de ce lundi 23 mars. Arrêté couvre_feu Chirongui

En métropole, de plus en plus de communes adoptent cette mesure pour prémunir contre les sorties nocturnes.

Ne sont pas concernés les personnels de soins et d’assistance, des forces de sécurité et de salubrité, « ou toute autre personne ne relevant pas d’une nécessité impérieuse. »

Les contrôles de police seront renforcés durant la nuit et les contrevenants à ce couvre feu s’exposent systématiquement à une amende de 135€. « Chacun doit comprendre que les contacts doivent se limiter au strict minimum pour lutter efficacement contre la propagation du virus », souligne la mairie.

Mamoudzou qui a aussi pris une mesure “anti-regroupement”, pour s’assurer du respect des gestes barrières. Sur certaines portions de la voie publique indiqué dans l’arrêté (Mamoudzou cmq_Mesures anti-regroupement), à compter de ce lundi 23 mars 2020, tout regroupement portant atteinte aux mesures sanitaires édictées pour enrayer la propagation du virus COVID-19, est interdit. “Toute infractions aux dispositions de cet arrêté seront constatées et poursuivies par les forces de l’ordre”.

Par ailleurs, les communes tentent de continuer à faire fonctionner leurs services.

Contrairement aux apparences, et malgré les mesures de confinement, la collecte des déchets est maintenue, informe la CADEMA. Qui appelle à trier en amont à la maison, surtout que nous avons le temps ! Les emballages en plastique, verre et carton ont chacun leur TriO, surtout que les moustiques s’en régalent par ces temps de dengue.

Les déchets verts et les encombrants ont leur point de collecte, ou doivent être déposé devant les maisons la veille de la collecte indiqués ici.