Partons à la découverte des parfums de Mayotte

Parfois moquée pour ce surnom lorsque les déchets sont trop présents, on oublie trop souvent que « l’île aux parfums » nous offre une multitude, plus de 1.000 !, espèces de fleurs. Un ouvrage les synthétise.

Ce dimanche ne parlons plus d’un virus en forme de couronne, mais de corolles de fleurs. Si vous avez la chance d’avoir un jardin, sortez pour y observer la diversité de la flore, riche en cette fin d’abondante saison des pluies, et si votre évasion se limite à votre balcon, les pots d’orchidées, d’hibiscus ou d’ixora feront l’affaire.

Un livre s’en fait la mémoire. « La flore illustrée de Mayotte » est le « fruit de vingt ans de travail » de son auteur Fabien Barthelat, nous rapporte tela-botanica.org

On y retrouve 1.350 espèces qui fleurissent l’île, « dont la moitié est indigène et une cinquantaine d’espèces endémiques ». Les premières sont naturellement présentes sur l’île, a contrario des espèces introduites. Mais elles peuvent être présentes dans d’autres zones. Alors que les espèces endémiques sont exclusivement originaires de la région étudiée. L’ouvrage est donc une référence précieuse pour la découverte de la flore lors des balades champêtres à Mayotte mais aussi dans les îles de la région.

« Le volet culturel n’est pas oublié avec la présentation des noms en langues vernaculaires, ainsi que les usages des plantes en agriculture ou en médecine traditionnelle », nous indique le site.

Ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, Fabien Barthelat a travaillé pendant huit ans à Mayotte, notamment à la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF), et au cours desquels il était entre autre chargé de l’inventaire du patrimoine naturel.

L’ouvrage est en vente à 45 euros dans la Collection « Inventaires et biodiversité » coéditée par Biotope et le Muséum national d’Histoire naturelle.

