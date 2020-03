Coronavirus : 2 nouveaux cas à Mayotte, portant à 11 le nombre de personnes atteintes

Sur ces 11 cas de Coronavirus, 6 sont importés et 2 personnes ont été contaminées à Mayotte par contact avec des personnes déjà porteuses du virus. “La recherche patiente et exhaustive des contacts se poursuit dans 3 cas, pour identifier le ou les contacts possiblement contaminants”, indique l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Mayotte.

On ne sait pas comment s’est fait la contamination, mais le Préfet de Mayotte et la directrice générale de l’ARS de Mayotte rappellent qu’il n’existe aujourd’hui ni vaccin ni médicament pour éviter la contamination, et que la seule façon efficace de se protéger et de protéger les autres est “de réduire les contacts entre les personnes, y compris au sein d’une même famille, et de respecter les « gestes barrière » :

– Se tenir à plus d’1,5 m les uns des autres ;

– Se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon

– Tousser ou éternuer dans son coude

– Ne pas cracher par terre

– Ne pas serrer la main, ne pas faire la bise

Il est donc demandé à chacun, dans un souci de protection des membres les plus faibles de la communauté, de respecter strictement les mesures de confinement et de limiter plus sérieusement les déplacements.

Afin de garantir la santé de tous et la sécurité de chacun, le préfet de Mayotte a signé vendredi un arrêté préfectoral portant interdiction de tout accès aux plages du littoral et plans d’eau intérieurs ainsi qu’aux sentiers, chemins, qui y donnent.

Le numéro vert local est accessible tous les jours, week-end compris, de 8h à 18h au 0 801 90 24 15 pour toute information non médicale (appel gratuit).