Trois premiers cas de Coronavirus à Madagascar

La Grande Ile était jusqu’à présent en apparence épargnée. Mais trois personnes arrivant de France étaient porteuses du COVID-19.

Le président malgache l’a annoncé lors d’une allocution télévisée ce vendredi: trois femmes malgaches sont positives au Coronavirus, elles ont séjourné en France dans les deux semaines qui précédaient, indiquent nos confrères de rfi.com. Elles sont arrivées cette semaine en avion. Elles suivies alors que les cas contacts sont placés en quarantaine.

Pas de décision de confinement pour autant, la présidence prenant les mêmes dispositions que la France au départ, en commençant par placer en “quatorzaine” les personnes arrivées en avion, et en ne fermant que les écoles et les universités. “Il y aura libre circulation”, indiquait Andry Radjoelina, ce qui pourrait bien être une erreur dans un des pays les plus pauvres du monde.