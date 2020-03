Séisme de Magnitude supérieure à 5 entre Mayotte et Anjouan ce samedi matin

Cela fait longtemps que les habitants n’avaient pas ressenti un tel séisme. Si environ 1.000 sont enregistrés chaque mois et rapportés au bulletin du REVOSIMA (Réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte), ils sont de faible intensité et peu les remarquent.

Le Réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte (REVOSIMA) publie les premières données: “D’une magnitude de l’ordre de 5.8, le séisme a été enregistré le 21 mars 2020 à 06:42 TU (09h42 heure locale Mayotte)” Pour donner une idée, c’est la même intensité que le séisme le plus fort ressenti en mai 2018. Si nous l’avons moins ressenti, c’est qu’il faut s’intéresser à sa distance et sa profondeur.

Jusqu’à présent les épicentres de séismes étaient localisés à l’Est de Mayotte, et deux zones d’émission de flux magmatique. Or, celui-ci a été localisé entre les îles de Mayotte et Anjouan. Le Bureau Central Sismologique Français (BCSF) l’avalue à une Magnitude de 5 et le situe à 47km de Mamoudzou, à une profondeur de 30km. La distance avoisine la cinquantaine de kilomètres au nord-nord-ouest de l’île, en recoupant les premières données avec le REVOSIMA.

C’est donc une nouvelle zone qui semble s’éveiller, mais il faut attendre les premières analyses pour le confirmer et en savoir davantage.