Coronavirus : fermeture exceptionnelle de La Poste ce samedi et restrictions en semaine

Mettant en avant la protection de la santé des postières et des postiers, La Poste adapte en conséquence ses organisations pour maintenir les services essentiels à la population et contribuer à l’effort de la Nation.

Compte tenu des mesures de confinement, La Poste a décidé de fermer exceptionnellement ce samedi 21 mars ses bureaux de poste et ses services de tri, de distribution du courrier et du colis.

Au-delà de cette mesure, La Poste de Mayotte informe ses clients qu’à compter du lundi 23 mars 2020, les 5 bureaux de poste et les 2 Carrés Entreprise suivants seront ouverts à la clientèle uniquement le matin aux horaires habituels : Bureau de poste de Mamoudzou, Bureau de poste de Kaweni, Bureau de poste de Combani, Bureau de poste de Chirongui, Bureau de poste de Dzaoudzi-labattoir, Carre Entreprise de Kaweni, Carre Entreprise de Chirongui.

Afin d’étaler l’activité et d’augmenter les distances entre collègues et accroitre encore la distanciation sociale, la distribution du Courrier se fera 1 jour sur 2.

Tous les distributeurs Automatiques de Billets fonctionneront normalement.

Le maintien des services priorisés ne pourra être assuré que si l’ensemble des conditions de sécurité des postiers sont réunies.

Ces nouvelles organisations s’adapteront à l’évolution du contexte sanitaire en permanence et feront l’objet d’une information spécifique aux postiers et à l’ensemble de la population rapidement.

Enfin, La Poste rappelle que ses services en ligne restent accessibles sur laposte.fr et labanquepostale.fr