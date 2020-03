Concert live en ligne avec Siempre ce samedi à 14h30

On vous sent nostalgique des sorties apéro-concert avec les copains ! Le groupe latino Siempre répond, partiellement, à ces attentes: à 14h30 ce samedi (12h30 heure de l’apéro en métropole), Alexis et Martin vous offre un concert d’une heure en live.

“Nous devions jouer ce soir, mais puisqu’il faut rester confinés, nous mettons quand même l’ambiance en journée, pour rester connectés à nos fans et pour que tout le monde garde le moral !”, explique Alexis. Il suffit d’un clic, en allant sur leur page Facebook !