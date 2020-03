Vos sorties (confinées) du weekend

Quel dommage, l'air n'a jamais été aussi peu pollué à travers le globe et on ne peut pas sortir, alors voici quelques façons de profiter du week-end depuis son canapé et sans se ruiner. C'est parti !

Le réseau Internet est un peu à la peine ces jours-ci, et l’augmentation des connexions due au confinement n’aide pas. Néanmoins les nouvelles technologies permettent de plus en plus de se cultiver sans sortir de chez soi. L’épidémie est l’occasion d’en profiter :

Des musées dans son canapé :

Nombre de musées nationaux et régionaux parient sur le numérique pour offrir des visites virtuelles. Il est ainsi possible de les visiter depuis chez soi.

De simples recherches permettront à chacun de trouver les adresses les plus en phase avec ses goûts, mais citons quelques incontournables :

Le Louvre, victime de son succès, n’a pas attendu le coronavirus pour développer les visites virtuelles. https://www.louvre.fr/visites-en-ligne

Si l’outil reste peu ergonomique et serait perfectible, on ne peut que conseiller cette découverte du château de Versailles, là aussi en 3d et sur écran.

Le musée du Quai Branly offre également en version numérique une galerie surprenante d’oeuvres du monde entier. Et même des pièces de Mayotte ! On en a trouvé 19 en tout, dont cette photo de 1923. Bonne visite !

Dans la même veine, l’iconothèque historique de l’océan Indien met à disposition des centaines de fichiers de la zone, et Mayotte a largement participé. Le site propose aussi une exposition virtuelle à découvrir ici.

Et si vous hésitiez entre un musée et une baignade, les deux étant à oublier, voici un joli mélange, notre coup de coeur muséographique : le musée de la Piscine, à Roubaix dans le Nord. Dans cette ancienne piscine municipale qui a vu des générations apprendre à nager, l’architecture et le bassin ont été conservés pour y aménager un musée unique en son genre. On trouve même des oeuvres dans les vestiaires ! Et le plus, le musée a mis au point à son tour une offre de visite virtuelle, et c’est ici que ça se passe !

Films, séries et jeux vidéos à l’honneur

Pour ceux qui sont abonnés à des fournisseurs de contenu vidéo en ligne, le choix est vaste, chaque entreprise y va de ses offres pour séduire les clients restés chez eux, et beaucoup de chaînes ou contenus deviennent gratuits !

Il en va de même sur les plate-formes de jeux vidéos qui proposent des offres de découverte bienvenues en ces temps de confinement. Pour les nostalgiques, des sites proposent même des jeux dits “rétro”, issus d’anciennes consoles, ils sont disponibles gratuitement en “flash” depuis un navigateur Web.

Et un bon bouquin ?

Pour ceux qui préfèrent le bon vieux papier, un livre sera toujours préférable à une amende de 135€ ! A condition d’avoir des stocks de bons romans à la maison ? Vous n’aviez pas prévu ça ? Pas de panique : le Furet du Nord, plus grande librairie d’Europe située à Lille, a vu venir la baisse de fréquentation de ses rayons et propose désormais des milliers de livres en version numérique. Ce n’est donc pas du papier diront les mauvaises langues, mais ça reste un accès bienvenu à la culture. Des milliers de références sont disponibles à l’achat, mais le Furet a décidé de mettre pas moins de 5000 oeuvres à disposition gratuitement ! De quoi bouquiner au coin du ventilo jusqu’à la fin du confinement !

Y.D.