Transports aériens : maintien des vols sous trois conditions à La Réunion et Mayotte

Vers La Réunion et Mayotte, et à compter du vendredi 20 mars 2020, seuls les déplacements aériens pour les motifs suivants restent autorisés :

– Déplacement pour motif familial impérieux.

– Déplacement pour motif de santé impérieux.

– Déplacement professionnel insusceptible d’être différé.

La compagnie Air Austral se conforme à la demande des autorités et met en place à compter de ce jour, le process suivant.

1/ La compagnie demande à tous les passagers de bien vouloir vérifier que le motif de leur voyage répond a un des trois critères mentionnés ci-dessus.

2/Il leur sera demandé de présenter à l’enregistrement une attestation sur l’honneur dûment remplie. Attestation disponible directement au comptoir à l’aéroport, ou en téléchargement sur son site internet www.air-austral.com.

Tout passager voyageant pour un autre motif que ceux autorisés et ne pouvant présenter cette attestation pourra se voir refuser à l’enregistrement.

Pour toute information complémentaire, les passagers sont invités à consulter l’Arrêté préfectoral du 20-03-20 restriction du trafic commercial aérien à Mayotte

Air Austral souhaite préciser que tous ses vols Réunion-Métropole, Réunion-Mayotte et Mayotte-Paris sont à l’heure actuelle maintenus. Elle ne manquera pas d’informer sa clientèle si des modifications de son programme des vols devaient être effectives.

D’autre part, la compagnie assouplit ses mesures commerciales. Ainsi, tous les passagers en possession d’un billet Air Austral émis avant le 31 mai 2020 inclus et ce pour un voyage prévu avant le 30 septembre 2020 inclus ont la possibilité ont la possibilité de reporter leur voyage dans la limite de validité d’un an à compter de l’émission de leur billet selon les conditions ci-dessous.

Modification : billets initialement non modifiables ou modifiables avec frais

– possibilité de modification de la date de voyage :

• si report de la date de voyage avant le 30 novembre 2020: possibilité de modifier la date de voyage sans pénalité, sans réajustement de saisonnalité, et sans réajustement de tarif dans la même cabine de voyage.

• si report de la date de voyage à partir du 1er décembre 2020: possibilité de modifier la date de voyage sans pénalité, avec réajustement tarifaire et de saisonnalité si applicable. (Pour les billets payés avec bon de continuité territoriale le départ devra se faire avant le 31 décembre 2020).

– possibilité de modification de la destination sans pénalité et avec un réajustement tarifaire si applicable. Cette mesure n’est pas applicable aux passagers ayant bénéficié de la continuité territoriale.

– mise en avoir de la valeur du billet possible selon les conditions de réutilisation indiquées ci-dessus

Remboursement : les billets restent non remboursables / remboursables selon les conditions du tarif payé.

Etant donné l’encombrement des lignes, la compagnie propose à sa clientèle qui souhaite uniquement modifier ou annuler son billet d’avion d’adresser sa demande directement en ligne sur air-austral.com dans la rubrique « Infos – Coronavirus » disponible dès la page d’accueil.

– Les demandes d’annulations de voyages peuvent être adressées en complétant le formulaire de demande d’annulation à remplir ici.

Un accusé de réception sera transmis au passager, faisant foi automatique de sa demande d’annulation, lui garantissant ainsi une mise en avoir ou un remboursement de son billet selon les conditions de validité et d’utilisation de ce dernier.

– Les demandes de modifications ou de report prévu à plus de 72 heures peuvent être adressée en complétant le formulaire de report ou de changement de destination à télécharger ici.