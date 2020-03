Les plages, criques et îlots de Mayotte interdits d’accès

C'est certainement le week-end que le confinement va être le plus compliqué. Sources habituelles d'évasion, notamment pour les enfants, les plages et les activités nautiques sont à oublier en raison du confinement. Un arrêté préfectoral vient le renforcer.

Il n’y a pas que sur la plages du Cap-Ferret en Gironde, que des promeneurs se font pincer en flagrant délit de balade ! Des regroupements de personnes ainsi que des rassemblements de promeneurs et de baigneurs ont été constatés par les forces de l’ordre sur les plages mahoraises, “en méconnaissance des mesures générales de prévention de la propagation du virus”, indique le préfet.

Afin de “garantir la santé de tous et la sécurité de chacun”, Jean-François Colombet, a signé ce vendredi 20 mars 2020 un arrêté préfectoral portant interdiction de tout accès aux plages du littoral et plans d’eau intérieurs ainsi qu’aux sentiers, chemins, qui y donnent, et ce jusqu’au 15 avril 2020. Lire l’Arrêté – Interdiction accès aux plages, criques et îlots de Mayotte COVID19

“Le préfet de Mayotte appelle les citoyens mahorais au civisme et à la responsabilité.”