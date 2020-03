Barges, médico social, fermeture des mosquées : un comité de pilotage est activé au CD

Une phrase bonne à entendre que celle de l’élu, qui concerne deux domaines nous explique-t-il, « le secteur économique à ne pas pénaliser, et le médico-social qui doit continuer à tourner, pour accompagner les personnes âgées, les personnes souffrants de handicap et les femmes enceintes, dans cette période compliquée. »

Tout d’abord, et pour parler confinement, il évoque une décision attendue, « le Grand Cadi a appelé à la fermeture des mosquées. » Un communiqué confirmait en effet que Hamada Saanda Mahamoudou appelle les cadis, les maîtres coraniques, les Oustadhs, les foundis et les responsables des lieux de culte à procéder à la fermeture de toutes les mosquées, les madrassas, les palachio durant cette période de confinement pour éviter la propagation du virus. » L’église Notre Dame de Fatima est également fermée depuis quelques jours.

Des barges toutes les heures

En ce qui concerne le secteur économique, et alors que le ministère des outre-mer avait démenti l’annonce d’un rapatriement des étudiants ultramarins, Issa Abdou a mis l’accent sur le dispositif des bourses, « il ne faut pas de rupture pour nos étudiants. Alors que beaucoup d’agents sont en télétravail, ils doivent faire remonter les éléments. » Le secteur privé est aussi à ne pas lâcher, « il faut payer les factures en temps et en heure ». Il se félicite que tous les DGA aient été présents à ce comité de pilotage, ce jeudi matin.

Les rotations de barge vont subir des modifications : « De 15.000 passagers hebdomadaires nous sommes passés à 2.200. Nous allons donc utiliser 2 barges, et non plus 4, sur des rotations de 6h du matin à 22h, qui vont tourner toutes les heures et non plus toutes les demi-heures. » Un quota qui devrait avoisiner les moins de 100 passagers par barge. L’accent est mis sur l’hygiène, « nous attendons des commandes de savons. »

Anne Perzo-Lafond