Le gouvernement tente de maintenir à flot l’activité économique

“L’ensemble de l’activité économique du pays continue de fonctionner”… les acteurs économiques vont avoir du mal à digérer cette phrase des ministres de l’Agriculture, de la Transition écologique, et des Transports. il s’agit en réalité de remobiliser la chaîne logistique du transport de marchandises : transporteurs routiers, places portuaires, logisticiens, chargeurs, grande distribution, commerce de gros et l’industrie, notamment agroalimentaire, “pour assurer la continuité de l’activité économique et des industries de notre pays”.

En ce qui concerne les rayons vides de certaines grandes surfaces en métropole, “du fait de comportements de certains clients”, les ministres se veulent rassurant, “les stocks de marchandises alimentaires et de produits de première nécessité sont suffisants pour assurer l’approvisionnement de la population française pour plusieurs semaines”. Plusieurs mesures vont être diffusées pour éviter des pénuries liées aux excès de certains.

La suspension de l’activité de certains maillons brisant la chaine de production, il s’agit de “maintenir ouverts de façon dérogatoire les commerces ou services indispensables à la chaîne logistique (stations-services y compris les points alimentaires, les centres routiers, les garages pour les poids-lourds, les équipements sanitaires des aires de service, etc.), pour “permettre aux collaborateurs de se rendre sur le lieu de travail.”

Par ailleurs, le gouvernement précise que la livraison à domicile de repas et la vente à emporter restent ouvertes.