Coronavirus : un 4ème cas confirmé à Mayotte

Le Préfet de Mayotte et la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Mayotte confirment qu'un 4ème cas de coronavirus COVID-19 a été identifié à Mayotte.

La communication semble désormais rodée du côté des institutionnels, et les médias viennent de recevoir le 1er bulletin d’information Covid-19 de l’ARS (Voir ci dessous).

Le 4ème cas déclaré de Coronavirus a “récemment voyagé”, et “est confiné chez lui depuis son retour sur l’île. Son état clinique ne présente aucun signe de gravité. Les investigations de l’ARS et de la cellule régionale de Santé publique France sont en cours pour identifier de façon exhaustive les personnes qui auraient été en contact rapproché et prolongé avec cette personne.

Recommandations à suivre

Si vous arrivez de métropole ou d’une zone où circule le coronavirus :

– Restez chez vous pendant les 14 jours suivant votre retour et évitez les contacts avec d’autres personnes

– Appliquez des gestes essentiels qui constituent à ce jour la meilleure barrière face la propagation du virus :

o Se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon

o Tousser ou éternuer dans son coude et ne pas cracher par terre

o Utiliser des mouchoirs à usage unique

o Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

En cas de signes d’infection respiratoire (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires) dans les 14 jours suivant votre retour :

– Contactez le Samu Centre 15

– Evitez tout contact avec votre entourage

– Ne vous rendez pas chez votre médecin traitant ou aux urgences, pour éviter de contaminer d’autres personnes.”