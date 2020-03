Le bouclier qualité prix reconduit mais avec un panier légèrement plus cher

Les discussions ont permis d’arrêter comme en 2019 une liste de 77 produits, mais à un prix global de 200 € soit 7€ de plus que l’année dernière.

Pour rappel, le bouclier qualité prix est constitué d’une liste de produits de consommation courante dont la somme ne doit pas excéder un certain montant, défini entre les partenaires que sont la grande distribution les associations de consommateurs et l’Etat. Les commerçants ont dont obtenu cette année une augmentation substantielle du prix de ce panier.

“Le dispositif du BQP 2020 cherche à poursuivre les efforts de maîtrise des prix du panier des ménages mahorais ainsi que le développement d’une alimentation saine et équilibrée pour la population” rappelle la préfecture.

L’année dernière, des produits comme le capa de boeuf ou les frites surgelées avaient été remplacés par d’autres jugés plus sains. “L’objectif était de remplacer les produits trop gras ou trop sucrés sur les conseils de l’Agence Régionale de la Santé, par des produits de meilleure qualité nutritionnelle.” Les évolutions devaient aussi permettre d’intégrer des produits localement prisés, comme le lait de coco.

“Les divers changements établis dans le panier global du BQP 2020 amènent à une hausse légère de 7 € sur l’ensemble du panier en raison de l’amélioration qualitative de certains produits” justifie la préfecture.

Le panier santé composé de 22 produits est également maintenu afin de poursuivre les efforts en faveur d’une alimentation plus diversifiée pour la population. En plafonnant le prix global du « panier santé » à 63 euros (comme en 2019), “les représentants de la grande distribution s’engagent à favoriser des produits dont la consommation est bénéfique pour la santé de la population. Le BQP reste applicable pour les surfaces commerciales supérieures à 200m² avec cette année, un allègement du nombre de produits présents dans le panier global pour les surfaces de moins de 400m².”

Afin d’assurer une information des consommateurs, la liste des prix des produits du BQP 2020 sera mise en ligne mensuellement sur le site internet de la préfecture.

Autre rappel utile : les prix sont fixés librement, et d’un magasin à l’autre, un produit peut être plus onéreux, et un autre plus abordable. Il peut donc être intéressant de comparer en ligne avant de faire ses courses.