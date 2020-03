Coronavirus : Restriction de vols depuis la métropole et fermeture par demi-journées de l’aéroport

Afin de freiner la propagation du coronavirus Covid-19, des mesures de restriction des transports aériens sont mises en place. À La Réunion et à Mayotte, les vols d’agréments (tourisme, visites amicales, participation à des cérémonies familiales…) sont interdits à compter du vendredi 20 mars 2020. L'ARS met en place un dispositif d'accueil sanitaire.

À compter du vendredi 20 mars, seuls les transports aériens essentiels sont autorisés. C’est à dire :

• Retour vers son domicile (personnes revenant de vacances de métropole et métropolitains en déplacement à La Réunion) ;

• Regroupement des familles avec enfants ou personnes à charge (étudiants, personnes dépendantes…) ;

• Obligations professionnelles strictement nécessaires à la continuité des services essentiels ;

• Impératifs sanitaires ;

• Déplacement pour des obsèques.

Les compagnies aériennes s’assureront du respect de ces consignes. Un justificatif pourra vous être demandé à l’embarquement (livret de famille, certificat de décès, justificatif de domicile de moins de trois mois…)

Les vols entre La Réunion et Mayotte sont soumis aux mêmes restrictions.

Toutes les personnes de retour de métropole doivent respecter les mesures de confinement. Afin de vous protéger et de protéger vos proches, les préfets de La Réunion et le préfet de Mayotte demandent aux voyageurs de retour de métropole de respecter strictement l’obligation de confinement à domicile pour une période de 14 jours.

Réduction des vols et de l’ouverture de l’aéroport à compter du 20 mars.

À partir du 20 mars les compagnies aériennes réduiront leurs vols en provenance et à destination de La Réunion et de Mayotte. Si vous êtes concernés par un des critères d’autorisation de déplacement, rapprochez-vous de votre compagnie aérienne pour connaître les horaires des vols.

À compter de cette date les aéroports de Saint-Denis Roland Garros, Pierrefonds et Dzaoudzi ne seront ouverts qu’une demi-journée par 24h.

Un contrôle sanitaire depuis ce mercredi

Suite aux mesures du Gouvernement, l’ARS de Mayotte, en collaboration avec le Préfet de Mayotte et le Recteur de l’Académie, a enfin mis en place un dispositif d’accueil sanitaire pour tous les voyageurs arrivant à l’aéroport.

Avec le soutien de la Croix Rouge Française/PIROI, ce contrôle sanitaire est opérationnel à partir d’aujourd’hui (mercredi 18 mars) et ce jusqu’à nouvel ordre.

Les infirmières scolaires mobilisées à l’aéroport

A partir de mercredi 18 mars, toute personne, revenant de métropole ou d’une zone où circule le virus, sera interrogée par une infirmière à son arrivée à l’aéroport de Dzaoudzi. En partenariat avec le Rectorat, des infirmières scolaires se sont portées volontaires pour participer à ce dispositif.

Après le passage de la douane, les voyageurs doivent se présenter à cet accueil sanitaire où des questions leur sont posées sur leur provenance, sur leur fréquentation d’éventuels cas infectés, ou sur la présence de symptômes (toux, fièvre, difficultés respiratoires).

En parallèle, les infirmières scolaires rappellent à chaque voyageur qu’une mesure de confinement est demandée dans les 14 jours suivant l’arrivée à Mayotte et que les gestes barrières doivent être appliqués :

Se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon

Tousser ou éternuer dans son coude et ne pas cracher par terre

Utiliser des mouchoirs à usage unique

Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

Un message vocal dans l’avion

Dans le cas où un voyageur présenterait des symptômes à son arrivée, il sera pris en charge et isolé sous une tente installée par la Croix Rouge Française / PIROI. Comme pour tout cas possible, le SAMU Centre 15 prendra ensuite en charge le patient, conformément aux procédures en vigueur.

Enfin, un dispositif d’information aux voyageurs a été renforcé avec la mise en place d’un message vocal à la descente de l’avion, un spot audio dans l’enceinte de l’aéroport et la remise d’un flyer avec les consignes sanitaires pour se protéger du virus et protéger son entourage.