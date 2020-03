Confinement : le territoire s’organise

Tout d’abord, le conseil départemental ferme ses services au public, mais restent disponible par téléphone, dont les coordonnées sont à retrouver dans le communiqué joint (CD réorganisation).

Le CHM informe que ses services administratifs ne reçoivent plus de public (CHM Suspension accueil au public services administratifs) et que la circulation des véhicules et des usagers est interdite sur la rue du grand repos (derrière le cimetière), à partir de son intersection avec l’Avenue Abdoul-Bastoi Omar. L’accès piétons entre l’IFSI et les réservoirs SOGEA est également fermé.

Au port de Longoni, et suite à une consultation avec les clients et les transitaires et les principaux importateurs, MCG annonce qu’à partir du 18 mars 2020, le port sera ouvert pour le public de 7h30 à 13 heures sans interruption. Les opérations de débarquement et d’embarquement continuent se poursuivent aux heures habituelles au rythme de 2 shifts 7h30 à 21h30 dans l’intérieur du port.

Les mairies nous font part une à une de leur réorganisation de services pour rester malgré tout disponible pour les administrés, comme Kani Keli, “Kani Keli organisation des services, Mamoudzou Mairie de Mamoudzou organisation services ou Mtsamboro, Mairie de Mtsamboro.