Ouverture partielle à La Poste et accueil téléphonique à la CSSM

Au regard des dernières mesures renforcées pour lutter contre la propagation du Coronavirus COVID-19, la Direction de la CSSM a décidé la fermeture totale de tous les accueils physiques, y compris sur RDV à compter de ce mardi 17 mars.

En revanche, l’accueil téléphonique et par mail sera renforcé pour assurer une continuité de service.

La Poste est réquisitionnée par le gouvernement “pour répondre à des besoins essentiels de la Nation et aider chacun à traverser cette période”. Le courrier, l’envoi de colis postaux, et le retrait des prestations sociales sont des missions de service public postal, “mais aussi notre rôle pour maintenir le lien et les contacts entre nos concitoyens au moment où ils en auront le plus besoin, indique La Poste, c’est la raison pour laquelle la direction régionale de Mayotte organisent la continuité de ces activités et services.

A compter de ce jour, seuls les bureaux de poste suivants seront ouverts pour des opérations de dépôt/ retrait d’argent :

– Mamoudzou : Mamoudzou et Kaweni

– Nord: Combani

– Sud : Chirongui

– Petite terre : Dzaoudzi-Labattoir

Les instances (lettres, colis) seront à retirer dans les établissements suivants:

Mamoudzou : Carré Entreprise de Mamoudzou PPDC, 6 rue de la Station à Kaweni

Sud : Guichet Courrier de Chirongui, 110 Avenue SAID VITTA à Chirongui

Petite terre : Bureau de poste de Dzaoudzi-Labattoir, rue de commerce à Labattoir

Nord : Guichet Courrier de COMBANI, le bourg Combani.

“Les mesures barrière sont plus que jamais d’actualité pour protéger les postiers et les clients, et nous avons pris des mesures supplémentaires

Les clients sont invités à respecter la distance de courtoisie et à utiliser les services en ligne sur laposte.fr et labanquepostale.fr”

A la mairie de Chirongui, un service minimum est mis en place :

• Collecte des déchets : une équipe tournante sera mobilisée pour réaliser la collecte des déchets dans les villages tous les jours

• Autorisations d’urbanisme : Astreinte téléphonique pour RDV au 0639680938

• Etat civil : Astreinte téléphonique pour RDV au 0639968514

• Aides et accompagnement social : Astreinte téléphonique au 0639681652 et maintien de la mobilisation de l’ACI Aide à domicile

• Sécurité publique : le pôle sécurité assurera son service pour faire respecter les arrêtés ministériels, préfectoraux, municipaux, faire de la prévention et assurer le maintien de la tranquillité publique sur le territoire communal

• Hygiène et entretien : une équipe sera mobilisée pour le nettoyage et désinfection des locaux

Sur les autres missions de la collectivité, des modalités de travail à distance sont déclinées par service avec une coordination des responsables de pôle et de la direction générale.

Certains agents pourront être réquisitionnés en cas d’urgence. Ne seront pas rappelés :

• les salariés à risque (femme enceintes, immunodéficients)

• les agents qui ont des enfants à garder de moins de 16 ans (en raison de la fermeture des établissements scolaires)

Ces mesures sont mises en place à partir du mardi 17 mars 2020 et ce pour une durée indéterminée.