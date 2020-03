Air Austral : Des avions propres comme un sou neuf !

Les arrivées de voyageurs en provenance de métropole, représentent le 1er danger de notre actualité Covid-19, avec une contamination possible dans l’appareil. D’ailleurs les deux premiers cas de Coronavirus à Mayotte étaient dans le même avion arrivé mardi dernier.

Air Austral a donc mis en place un “programme de nettoyage spécifique et renforcé” de ses avions avant chacun de ses vols, au départ de toutes les escales de son réseau.

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, le nettoyage et la propreté des appareils et des cabines font l’objet d’une attention renforcée : Air Austral a amis en place un programme spécifique de nettoyage approfondi et désinfectant de tous ses appareils, “avant chaque vol y compris pour des escales de courte durée”.

“Ce nettoyage désinfectant est appliqué sur toutes les surfaces de la cabine avec lesquels les passagers et équipages pourraient être en contact et complété d’une pulvérisation des cabines au moyen de liquide désinfectant homologué pour chaque vol Long Courrier. Ces mesures impliquent le renforcement des équipes d’entretien et la mise à disposition de nouveaux équipements, ce que la compagnie a d’ores et déjà organisé. L’ensemble de son personnel est par ailleurs mobilisé et équipé afin que les mesures d’hygiène de circonstance soient rigoureusement appliquées. Tous les avions de la flotte sont en outre équipés de filtres HEPA, permettant le filtrage et l’élimination de contamination bactérienne et un renouvellement de l’air très rapide.”