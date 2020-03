Air Austral : démarches pour modifier les billets et réorganisation des vols vers Madagascar

Conformément aux directives gouvernementales, la compagnie a dû procéder à la fermeture de ses agences commerciales à la Réunion et en Métropole. La compagnie a donc mis en place des nouvelles solutions. Pour les voyages d’ici au 31 mai et selon les mesures commerciales en vigueur*:

La compagnie propose à sa clientèle souhaitant modifier ou annuler son billet d’avion d’adresser sa demande directement en ligne sur air-austral.com dans la rubrique « Infos – Coronavirus » disponible dès la page d’accueil.

Les demandes d’annulations de voyages pour des départ jusqu’au 31 mai peuvent être adressées en complétant le formulaire de demande d’annulation: https://www.air-austral.com/demande-annulation-avoir-covid-19.html

Un accusé de réception sera transmis au passager, faisant foi automatique de sa demande d’annulation, lui garantissant ainsi une mise en avoir ou un remboursement de son billet selon les conditions de validité et d’utilisation de ce dernier.

Les demandes de modifications ou de report prévu à plus de 72 heures peuvent être adressée en complétant le formulaire de report ou de changement de destination : https://www.air-austral.com/demande-de-modification-covid-19.html

Enfin la compagnie demande aux passagers souhaitant s’informer sur des vols pour des voyages au-delà des 3 prochains jours de consulter le site air-austral.com

Informations sur les vols opérés disponibles en temps réel sur

http://www.air-austral.com/preparer-mon-vol/suivi-des-vols/modification-de-vols.html

ou directement dans la rubrique « Ma Réservation ».

La compagnie met aussi des apacités additionnelles entre Nosy Be et La Réunion, et entre Tananarive et La Réunion ce jeudi 19 mars 2020. Lire AIR AUSTRAL organise le retour des passagers de Madagascar