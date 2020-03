Aérien : la métropole continue d’approvisionner les outre-mer en cas de Coronavirus

Nous l’apprenons ce matin: La Réunion comptait ce dimanche soir deux cas supplémentaires de COVID 19, confirmé par la préfecture et l’agence régionale de la santé, portant à 9 au total le nombre de personnes atteintes.

“Ces deux nouveaux cas n’ont pas de lien avec le groupe de croisiéristes, il s’agit d’un couple de personnes âgées revenant de métropole”, nous apprend la préfecture de La Réunion. La majorité des cas précédents pouvait en effet être considérée comme issue de la même souche de contamination au cours d’une croisière. Il s’agit donc de deux nouveaux cas importés, d’une autre zone.

Il n’y a toujours aucun cas autochtone identifié, ni de chaine de transmission locale, à La Réunion comme à Mayotte.

Ce qui laisse donc dubitatif sur des mesures de “distanciation sociale” prise en milieu scolaire et sur les lieux qui accueillent du public, alors que nous laissons de probables nouveaux cas arriver sur notre territoire. La population s’inquiète, et elle a raison.

Le gouvernement haïtien a d’ailleurs annoncé dimanche la suspension du trafic aérien avec l’Europe et l’Amérique latine, pour prévenir l’apparition de cas de Covid19 dans le pays. Et l’exemple est donné dans notre pays même avec la décision du gouvernement de réduire les transports longue distance au sein de l’Hexagone, afin de limiter la propagation du coronavirus, avec un trafic ferroviaire bientôt divisé par deux et seulement “quelques vols” internationaux.

Bloquer les arrivées d’avion ne semble donc pas une mesure exagérée ou non plus celle de mettre systématiquement en “quatorzaine forcée” les nouveaux arrivants.

Rappelons les mesures essentielles pour stopper la diffusion du virus :

• Se laver les mains régulièrement

• Tousser ou éternuer dans son coude

• Utiliser des mouchoirs à usage unique

• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

• Porter un masque quand on est malade (sur prescription médicale)

• Ne vous rendez pas chez votre médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle contamination.

Anne Perzo-Lafond