Deux véhicules supplémentaires affectés à l’opération Shikandra

Ce vendredi matin, le préfet accompagné du sous-préfet en charge de la lutte contre l’immigration clandestine et du directeur territorial de la police nationale, s’est rendu au service territorial de la police aux frontières (STPAF) pour remettre deux véhicules supplémentaires aux unités d’interpellation.

En plus de ce renforcement des moyens matériels, la préfecture rappelle celui annoncé des effectifs pour lutter contre l’immigration clandestine. Le préfet en a profité pour encourager les forces terrestres, maritimes et d’investigation à poursuivre et à augmenter leurs efforts en faveur de la lutte contre l’immigration clandestine.