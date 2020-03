2ème cas de Coronavirus à Mayotte sur fond de déficit de communication sur les mesures

On attendait des annonces spécifiques au territoire de la bouche du préfet sur le plateau de Mayotte la 1ère, mais tout le monde est resté sur sa faim. Un deuxième cas de Coronavirus y a été annoncé, mais non encore confirmé par l'ARS.

“Quand est-ce qu’un arrêté sera publié par le préfet ? Parce que s’il faut fermer, il faut que je place mes gars en chômage technique!”, nous interrogeait un chef d’entreprise ce dimanche. La veille, le premier ministre vient d’annoncer la fermeture des établissements et lieux recevant du public. On attendait de savoir à quelle sauce les outre-mer seraient cuisinés, la réponse est venue de la ministre des outre-mer dimanche soir, confirmant ce que tout le monde savait déjà puisque inscrit dans l’arrêté signé par le ministre de la Santé, les dispositions de l’article 1 sur la fermeture des établissements concernent l’ensemble du territoire de la République. Un communiqué reçu directement du ministère, non répercuté par la préfecture.

Ce lundi matin, le directeur d’un gros groupe de l’île nous appelait, là encore pour savoir si un arrêté serait signé de la main du préfet, “sans quoi je reste ouvert”, lâchait-il.

Face à l’absence de communiqué préfectoral, et en réponse à notre sollicitation, on nous annonçait la présence du préfet sur le plateau de Mayotte la 1ère, devenu le lieu viral de toutes les communications sur le Covid-19. On attendait Jean-François Colombet sur plusieurs sujets, dont les arrivées aériennes des cas de Coronavirus, ou les capacités embarqués de plus de 100 passagers dans les barges, mais il ne fit que confirmer ce que la ministre n’avait elle-même fait que confirmer la veille, la fermeture des restau et cafés concerne bien Mayotte. Nous glissons quand même un lien vers le papier que nous avons publié ce matin dès fois que certains y apprendraient d’autre info, comme l’interdiction d’arrivée des paquebots, par exemple…

Sur Mayotte la 1ère, le préfet annonçait d’ailleurs avoir publié ledit arrêté, le matin même au Journal Officiel. Aucun envoi dans les rédactions comme ce fut le cas pour l’arrêté sur la fermeture des établissements scolaires, par exemple. “Dans 7 semaines nous aurons gagné la bataille”, sera la seule nouvelle annonce.

Pas de communiqué des autorités pour annoncer un 2ème cas de Coronavirus, qui était confirmé par Toufaïli Andjilani, le rédacteur en chef de Mayotte la 1ère qui semble avoir reçu un message officiel. Il semble être désigné de fait chargé de com de l’ARS, puisque celle qui occupe encore le poste n’était pas informée… Selon les informations que nous avons, il s’agirait d’un patient de moins de 30 ans, présent dans le même avion que le premier ayant séjourné dans le nord et à Paris.

Anne Perzo-Lafond