Suspension soudaine des liaisons aériennes de Madagascar avec la région et l’Europe: Ewa tente de rapatrier ses passagers

La décision du président malgache de suspendre dès lundi les vols vers et depuis l'Europe, dont La Réunion et Mayotte, est appliquée à la lettre par les aéroports... qui l’anticipent même d'une journée. Contraignant Ewa Air à trouver des solutions en urgence pour ses passagers.

Le président Andry Rajaoelina a annoncé ce samedi 14 mars sa décision de suspendre ses liaisons aériennes avec l’Europe, dont l’Italie, la France, l’Espagne et l’Allemagne, également La Réunion et Mayotte, pour une durée de 30 jours. Les bateaux de croisières ne plus accoster dans les ports malgaches sur cette période.

Il n’y a pour l’instant aucun cas déclaré de Coronavirus dans la Grande Ile, un des pays les plus pauvres du monde.

A la suite de cette annonce, Ewa Air, filiale d’Air Austral, se voit contrainte de suspendre ses liaisons de et vers Madagascar “dès aujourd’hui pour une durée de 30 jours”, indique la compagnie dans un communiqué.

Si cette annonce n’est applicable qu’à compter du lundi 16 mars 2020, “les aéroports de provinces malgaches ont pris la décision de suspendre les liaisons aériennes en provenance de Mayotte et ce dès aujourd’hui dimanche”. Par conséquent, la compagnie Ewa Air se voit contrainte d’annuler tous ses vols à destination de Majunga, Nosy Be, Diego, y compris ceux prévus pour la journée du 15 mars 2020, à savoir :

– Le vol ZD244 Mayotte Majunga / Le vol ZD245 Majunga Mayotte

– Le vol ZD206 Mayotte Nosy Be / Le vol ZD207 Nosy Be Mayotte

– Le vol ZD270 Mayotte Diego / Le vol ZD271 Diego Mayotte

Une décision qualifiée de “soudaine”, qui implique une recherche d’alternatives de voyage pour ses passagers se trouvant actuellement à Madagascar. La compagnie s’est par ailleurs d’ores et déjà rapprochée de l’Ambassade de France à Madagascar afin les sensibiliser sur le nombre de passagers nécessitant un rapatriement.

En parallèle, elle a d’ores et déjà mis en place des mesures commerciales adéquates pour les passagers des vols concernés : possibilités de report sans frais ou remboursement des voyages.

“Depuis le démarrage de l’épidémie du Coronavirus Covid-19, la compagnie Ewa Air suit en temps réel l’évolution de la situation sanitaire dans le monde, et ce en lien étroit avec les organismes de santé et les autorités compétentes. La compagnie tiendra informée sa clientèle si d’autres modifications de son programme des vols devaient être effectives.”