Le Réseau mahorais EEDD976 en lice pour un trophée de la Journée Internationale des forêts

À l'occasion de la Journée internationale des forêts proclamée par l'ONU, seront remis les Trophées « La Forêt s'invite à l'École » qui récompensent, chaque année, les plus beaux projets pédagogiques développés sur la thématique de la forêt et du bois.

La cérémonie aura lieu le vendredi 20 mars 2020 de 14h à 16h45, dans la bulle « Agora de la forêt » installée Place Saint Sulpice, Paris 6e

La Journée internationale de la forêt (JIF) est un programme coordonné en France par l’association Teragir.

Ce programme d’actions va bien au-delà d’un événement annuel autour du 21 mars. En effet, l’équipe dédiée anime aussi toute l’année un réseau d’écoles impliquées au sein de son volet pédagogique « La Forêt s’invite à l’École ».

Cette année, ce sont plus de 250 porteurs de projet, des enseignants, des personnels du périscolaire et leurs élèves qui s’engagent pour les forêts. Entre sensibilisation à la multifonctionnalité des forêts, initiation au développement durable et rencontres des professionnels de la filière forêt-bois, le volet pédagogique « La Forêt s’invite à l’École » permet d’appréhender les rôles des forêts dans la lutte contre le réchauffement climatique mais aussi l’importance d’une gestion durable des forêts françaises.

Cette année, Teragir récompensera pour la première fois, non pas trois mais quatre lauréats parmi les 23 nominés, grâce à la création d’un Trophée Partenaires. Ces lauréats se sont démarqués par la qualité de leur projet pédagogique. Lors de la cérémonie ayant lieu à Paris, l’ensemble des lauréats sera présent pour une célébration commune avec l’ONF !

En Outre-mer, les nominés sont…

L’école Grand Galet, à Saint-Joseph (La Réunion), a porté un projet original sur les arbres endémiques de La Réunion, projet qui s’inscrivait pleinement dans le projet d’établissement. Lors de la visite du Jardin des parfums et des épices, les élèves de CP et CE1 ont pu découvrir la faune et la flore locales et plus spécifiquement les arbres de La Réunion. Ils ont pu appréhender la notion d’espèces endémiques notamment en réalisant un imagier sur quelques arbres de l’île.

Le but est d’ouvrir les élèves au monde qui les entoure, de les aider à prendre conscience de la beauté et de la fragilité des forêts, et de la nécessité de les protéger.

Pour le Trophée Partenaires, c’est l’association Réseau EEDD 976, à Mamoudzou (Mayotte), qui est en lice avec un projet auprès des élèves de plusieurs établissements scolaires du territoire (tous niveaux scolaires inclus, du CP à la Terminale). Il s’agit d’un réseau coordonné par Mayotte Nature Environnement (membre de France Nature Environnement). L’association organise également des activités pour le grand public à l’occasion de la Journée internationale des forêts.

Du 14 au 22 mars 2020, plus de 950 activités ouvertes à toutes et tous sont organisées partout en France pour célébrer la Journée internationale des forêts, et notamment à Mayotte : pour vous balader et profiter tout en apprenant sur les forêts, les arbres et le bois !

Retrouvez la liste des activités grand public sur www.journee-internationale-des-forets.fr pour trouver une activité près de chez vous !