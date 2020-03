Dengue : la démoustication se poursuit dans les centres de soins

Compte tenu de l’épidémie de dengue en cours à Mayotte, l’ARS, en concertation avec le CHM, démoustique l’ensemble des sites de l’hôpital comprenant les centres de soins et d’accouchement et des dispensaires.

“Les composants du produit de démoustication étant toxiques, nous informons la population que les dispensaires et les centres de soins et d’accouchement seront fermés durant une heure et demi suivant l’horaire de la démoustication et selon le planning ci-dessous :

– Lundi 16 mars : Dispensaires de Jacaranda, M’Tsapéré puis Passamainty : 4h00 avec une reprise des consultations à 6h30

– Mardi 17 mars : Centre de soins et d’accouchement de Mramadoudou : 4h00 avec une reprise des consultations à 5h30

Dispensaire de Bandrélé et de Dembéni : 5h00 avec une reprise des consultations à 6h30

– Mercredi 18 mars : Centre de soins et d’accouchement de Dzoumogné : 4h00 avec une reprise de consultations à 5h30

Dispensaire de M’Tsamboro et de M’Tsangamouji : 5h00 avec une reprise des consultations à 6h30

– Jeudi 19 mars : Dispensaire de Pamandzi et Labattoir : 18h30 (fermé les après-midis)

Centre de soins et d’accouchement de Dzaoudzi : fermeture au public à 19h30 avec une reprise des consultations à 21h00

Ce programme est susceptible de modification en cas de pluie, l’intervention n’étant pas efficace dans ces conditions.”