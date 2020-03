Dengue : Démoustication des centres de soins et d’accouchement

Compte tenu de l’épidémie de dengue en cours à Mayotte, l’ARS, en concertation avec le CHM, va démoustiquer l’ensemble des sites de l’hôpital comprenant les centres de soins et d’accouchement et des dispensaires.

Les composants du produit de démoustication étant toxiques, nous informons la population que les dispensaires et les centres de soins et d’accouchement seront fermés durant une heure et demi suivant l’horaire de la démoustication et selon le planning ci-dessous :

Vendredi 13 mars : Dispensaire de Bouéni : 6h00 avec une reprise des consultations à 7h30

Samedi 14 mars :

– Centre de soins et d’accouchement de Kahani : 4h00 avec une reprise des consultations à 5h30

– Dispensaire de Sada : 5h (fermé le week end)

Les prochaines dates seront communiqués par voie de communiqué de presse.