Randos et conférences au menu de la Journée Internationale des Forêts

Comme l’année passée l’Office National des Forêts, le Conseil Départemental et le Réseau EEDD976 (Réseau d'Education à l'Environnement et au Développement Durable de Mayotte) font de la « JIF » un de leurs temps forts de communication, en proposant des animations gratuites.

Des activités sont proposées du 14 au 19 mars 2020, avec pour thématique 2020 : « La préservation de l’arbre hors forêt » .

L’occasion de découvrir ensemble le rôle essentiel des forêts et des arbres dans la lutte contre l’érosion des sols, le changement climatique et dans la préservation de la ressource en eau.

Réservoir de biodiversité, puits de carbone, source de bien-être et levier de développement d’une économie verte, les forêts sont essentielles aux être humains et à la planète.

« Dans un contexte de changement climatique et d’érosion de la biodiversité, garantir la vitalité de notre végétation est un enjeu majeur pour l’Homme.

Cette problématiques est d’autant plus important à Mayotte du fait de notre insularité. Notre île renferme des merveilles. Une grande variété d’arbres endémiques compose la flore locale. En forêt et dans les fourrés secs, on trouve 750 espèces indigènes de plantes vasculaires (fougères, arbres, orchidées et autres plantes à fleurs) (chiffres 2014), dont 48 espèces endémiques de Mayotte et 74 espèces endémiques des Comores et 300 espèces d’arbres, arbustes et lianes.

À travers l’implication du SRF (Service des ressources forestières) du Conseil Départemental, l’ONF (Office Nationale des Forêts) ainsi que le Réseau d’Éducation à l’Environnement et au Développement durable (Réseau EEDD), venez participer aux animations gratuites du 14 au 19 mars 2020.

Depuis 2011 que cette journée a été impulsée sous l’égide de l’ONU, elle est renouvelée chaque année afin d’asseoir ses objectifs dans nos sociétés. Profitons de cette journée pour redécouvrir nos arbres et nos forêts.

Ainsi, le réseau EEDD et ses partenaires mettent en place plusieurs activités avec des acteurs locaux pour vous garantir une parfaite immersion au cœur de la flore mahoraise. »

Pour cette année 2020, la thématique mise en avant est la préservation des forêts et de l’arbre en agriculture et en ville.

Voici le programme :

Samedi 14 mars : le SRF ouvre les portes de son Parc forestier à Coconi (entrée route de Kahani en face du restaurant le Gaboussi) de 9 à 15 heures. Lors de cette journée grand public vous ferez la connaissance des acteurs œuvrant pour la préservation de nos forêts à Mayotte. Pour tout renseignement, cliquer ici.

Vous aurez aussi la possibilité d’assister à des Projections vidéos et à des conférences et débats dés 10h.

Dimanche 15 mars :

Partez en randonnées découvertes dans la forêt de « Vundze » avec l’ONF. Et avec le SRF, allez du côté de Choungui et de la forêt de Majimbini. Cette activité est ouverte à tous les publics. Pour tout renseignement, cliquer ici.

Le mardi 17 mars :

Une journée « classe verte » se tiendra au Parc forestier de Coconi, animée par le SRF, l’ONF, MNE, le Lycée agricole de Mayotte, le Conservatoire botanique national de Mascarin (CBNM) et l’association des Naturalistes. Les élèves du primaire et du secondaire découvriront la forêt par des ateliers ludiques tout au long de la journée.

Jeudi 19 mars :

Randonnées découverte à la pointe de Saziley avec le Service du Patrimoine Naturel du Conseil Départemental.

“Dans un contexte où les arbres tombent aussi vite que leurs feuilles, préservons ville conscience du rôle vital qu’occupent nos forêts, nos arbres hors forêts et en ville.

Retrouvez d’autres infos sur le site internet de l’ONF à l’adresse en cliquant ici, mais aussi sur le Facebook du réseau EEDD 976.”

https://reseaueedd976.com/

https://www.onf.fr/onf/journee-internationale-des-forets-onf/+/669::la-journee-internationale-des-forets-decouvrez-le-programme-2020-des-animations-en-regions.html