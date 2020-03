Un premier cas de Coronavirus à La Réunion

La préfecture de La Réunion et l’Agence Régionale de la santé confirment un premier cas de Coronavirus-covid 19 à La Réunion. Un homme de 80 ans revenu d'un voyage aux Etats-Unis.

Le patient détecté est pris en charge par les équipes du CHU Nord. “Son état de santé ne présente pas de signe de gravité. Les investigations de l’Agence régionale de santé et de la cellule régionale de Santé publique France sont en cours pour identifier les personnes qui auraient été en contact rapproché et prolongé avec cette personne. La Réunion est toujours en stade 1 de gestion de l’épidémie de Coronavirus-covid 19. L’évolution vers le stade 2 n’est pas envisagée pour l’heure.

Selon le protocole en vigueur, cette personne est placée à l’isolement dans le service compétent à la prise en charge de la pathologie au sein du CHU Nord. Un homme de 80 ans, de retour d’un voyage aux Etats-Unis, qui a transité par Paris avant son retour à La Réunion. Son état de santé ne présente pas de signe de gravité ce jour.

Des investigations complémentaires sont menées par l’ARS

L’ARS et la cellule régionale de Santé Publique France procèdent actuellement à l’identification et au suivi des personnes dites « contacts », c’est à dire les personnes qui ont été en contact proche avec le cas et qui auraient donc pu être exposées au virus.

Chaque personne contact fera l’objet de préconisations adaptées à son niveau d’exposition et notamment de mesures de confinement pour éviter et limiter toute propagation

épidémique possible.

En cas d’apparition des signes de la maladie, elles seront prises en charge par les équipes du CHU Nord, établissement de première ligne dans la prévention et gestion duncoronavirus.

Recommandations à suivre

Il convient de rappeler les gestes essentiels qui constituent à ce jour la meilleure barrière à la propagation du virus :

– Se laver les mains régulièrement (toutes les heures)

– Tousser ou éternuer dans son coude

– Utiliser des mouchoirs à usage unique

– Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades