SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom et adresses

Ministère de l’intérieur – Préfecture de Mayotte

Avenue de la Préfecture – BP 676 – Kawéni

97600 MAMOUDZOU

Code NUTS : FRY50

Pays : France

Téléphone : +262 269 635 000

Point de contact :

Mme Christelle HALGAND

Courriel :

christelle.halgand@mayotte.pref.gouv.fr

Adresse principale :

www.mayotte.pref.gouv.fr

Adresse du profil acheteur :

https://www.marches-publics.gouv.fr/

I.2) Procédure conjointe :

Sans objet

I.3) Communication

– Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet;

– L’adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être envoyées ;

– Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées ;

https://www.marches-publics.gouv.fr/

I.4) Type de pouvoir adjudicateur :

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou

locales.

I.5) Activité principale :

Services généraux des administrations publiques.

I.6) Activité principale (dans le cas d’un avis publié par une entité adjudicatrice) :

Sans objet

SECTION II : OBJET

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Objet du marché :

Construction d’un pavillon numérique de la Préfecture de Mayotte.

Numéro de référence : 2020-01-PREF-PN

II.1.2) Code CPV principal : 71000000 (CPV principal)/45210000 (CPV complémentaire)

II.1.3) Description des prestations :

Le projet se situe rue mariage sur la commune de Mamoudzou en façade de Préfecture. Il s’installe sur une dalle de béton existante en bordure de voirie. Il sera constitué d’une enveloppe en modulaire

ou contenaires accueillant : une surface d’accueil du public d’une surface de 20m², d’un sanitaire PMR, d’un linéaire de rangement et d’une façade communicante.

II.1.4) Information sur les fonds de l’Union européenne

Non, pas de financement de l’UE.

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUES

III.1) Conditions de participation

III.1.1) Critères des offres : se référer au règlement de consultation.

III.2) Conditions liées au marché : Information relative à la profession : le titulaire du marché devra être un groupement conjoint constitué d’au moins un concepteur et d’un entrepreneur.

SECTION IV : PROCÉDURES

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure:

Procédure adaptée

Marché de conception-réalisation, selon le Code de la Commande Publique du 1er avril 2019, les articles R. 2123-1 et L. 2123-1.

S’agissant d’un contrat global, il obéit également aux dispositions du décret n° 2017-842 du 5 mai 2017 pris en application de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

IV.1.2) Critères d’évaluation des offres : se référer au règlement de consultation.

IV.2) Renseignements d’ordre administratifs

IV.2.1) Date limite de réception des offres :

Le lundi 30 mars 2020 à 12H00 (heure de Paris – UTC + 2).

IV.2.2) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre :FR

SECTION V : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

V.1) Informations complémentaires : Sans objet.

V.2) Procédure de recours : se référer au Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulières

VI.3) Date d’envoi du présent avis :

10 mars 2020