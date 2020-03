L’utilisation de la terre compressée cofinancée par EDM

Il en va de la survie des petites entreprises du BTP. En gagnant en compétence, ils peuvent prétendre aux clauses qui leur sont destinées dans les cahiers des charges lors des appels d’offre. La formation de 3 jours proposée par Electricité de Mayotte (EDM) portait sur les évolutions technologiques et réglementaires en matière d’efficacité énergétique.

Alors que durant les années 1990-2000 la Brique de Terre Compressée (BTC) était très utilisée à Mayotte pour la construction de maisons et de bâtiments, l’essor massif du parpaing a annoncé le déclin de ce matériau.

“Forte de ses propriétés thermiques, de sa performance énergétique, de son faible

impact environnemental et du savoir-faire local, EDM, via le Comité MDE (Maitrise de la Demande en Energie), a décidé de soutenir la brique de terre compressée, à travers une aide financière de 25 euros/m² de murs pour les clients souhaitant construire avec ce matériau performant. Au-delà de la prime, la brique de terre compressée permet de gagner jusqu’à 10°C de moins sur la température intérieure de l’habitat”, indique l’opérateur.

Comme pour les autres matériaux performants financés par le Comité MDE, une convention va être signée entre EDM et les artisans de la BTC. Avec cette convention, en plus des aides financières d’EDM, le client aura la garantie d’avoir recours à des entreprises qualifiées dans leur domaine et à des matériaux performants et économes en énergie. Ceci afin de gagner en confort dans l’habitat et diminuer leur consommation énergétique.

Pour consulter la liste des entreprises conventionnées, rendez-vous sur le site internet.