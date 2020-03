Des quads pour partir en balade à Trévani

C’est un des entrepreneurs les plus dynamiques de l’île : Tanchiki Maore propose un divertissement de plus, les sorties en quad. Pour cela il a utilisé le fond… propre.

« J’ai entendu plusieurs fois des fonctionnaires de passage sur l’île se plaindre qu’ils s’embêtaient ici, une fois qu’ils ont fait quelques sorties lagon. Il fallait trouver quelque chose pour les ramener à terre et les inviter à découvrir les richesses de l’île », nous explique-t-il avant de mettre son casque et d’enfourcher un de ces 5 engins.

Il propose des balades de 2h ou de 4h30, en fonction, avec des parcours différents. Le plus court part de l’hôtel Trévani et fait une large boucle dans le nord mêlant route et pistes, « il passe par Dzoumogne, M’tsamboro, la forêt d’Acoua et retour à l’hôtel ». La balade à la journée fait passer les quads par Bouyouni, Combani, le champ de Bamana vers Kahani, « là, nous proposons une halte où nous expliquons qui était le Mzé », puis la petite troupe pourra se restaurer sur la plage de Sohoa, « autour d’un grand barbecue proposé par un chef cuisto qui a monté son restaurant. »

Les quads tournent depuis deux semaines

Pour conduire les quads, il faut détenir le permis B. Deux accompagnateurs, « des gars baraqués », mènent le cortège, et font découvrir en cours de route la faune et la flore, « notamment la production d’ylang ». Les quads tournent depuis deux semaines, « nous avons du succès », avec deux tarifs différents. Le parcours de 2h coute 120 euros par personne, et 160 euros pour deux, et la grande boucle, 190 euros par personne, repas compris, et 240 euros pour deux.

Tanchiki Maore a investi dans 5 quads pour l’instant, et en attend 5 autres dans un mois. Un investissement qui avoisine les 70.000 euros, qu’il a du financer sur fonds propres. « La Maison de l’Entreprise avait pourtant lancé un appel à projets en juin, mais 6 mois après, je n’avais toujours pas de nouvelles. J’ai dû hypothéquer mon terrain à Kangani pour obtenir un prêt bancaire et acheter mes quads. Ils m’ont appelé la semaine dernière pour que j’envoie un document supplémentaire. Je leur ai dit de retirer mon projet, c’était trop tard. Cette île avance à la vitesse d’une tortue à cause de ça ! »

Deux secondes après c’est à la vitesse du lièvre qu’il démarrait son quad.

Anne Perzo-Lafond

* Réservations au 0269 80 74 38 ou 0639 68 25 91