Coronavirus : Air Austral assouplit les conditions de modifications de vol

Face au risque de repli des habitants sur leur propre territoire, notamment La Réunion et Mayotte non encore touchés par le COVID-19, la compagnie Air Austral facilite les conditions de report de vol, y compris pour ceux qui ne sont pas encore réservés.

Depuis le démarrage de l’épidémie du Coronavirus Covid-19, la compagnie Air Austral a déclenché une cellule de veille en lien étroit avec les organismes de santé et les autorités compétentes, et suit en temps réel l’évolution de la situation sanitaire dans le monde. Sa première mesure a été la suspension en février et jusqu’au 30 juin prochain, de ses vols de et vers la Chine, zone initialement impactée. A ce stade et par mesure de précaution face aux évolutions de la situation du Coronavirus et de ses conséquences, Air Austral annonce l’extension de ses mesures commerciales à l’ensemble de son réseau.

Bien qu’aucune restriction n’ait été émise en ce sens par les autorités françaises ou internationales, la compagnie propose des mesures exceptionnelles sur la modification des voyages prévus jusqu’au 31 mai prochain, y compris ceux qui n’ont pas encore été réservés. Il faut dire que le secteur du tourisme est fortement impacté par ce risque de diffusion du virus.

Les passagers, en possession d’un billet Air Austral émis avant le 31 mars 2020 inclus pour un vol prévu avant le 31 mai 2020, ont la possibilité de reporter de leur voyage comme suit :

Pour tout billet émis avant le 31 mars 2020 avec un report jusqu’au 31 mai 2020 inclus

La possibilité de modification sans frais* des billets sous réserve de disponibilité dans la même classe tarifaire** Pour tout billet émis avant le 31 mars 2020 avec un report au-delà du 31 mai 2020 inclus: la mise en avoir de la valeur du billet dans la limite de sa validité**

Pour tout billet émis avant le 31 mars 2020 avec un voyage prévu jusqu’au 31 mai 2020 inclus : la possibilité de choisir une autre destination**

** Ces mesures commerciales sont soumises à conditions. Tous les renseignements auprès de votre agence Air Austral ou de votre agence de voyages