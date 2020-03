Hip hop Evolution : En attendant la Battle of the Year…

Il n’y a plus vraiment de saison pour le hip-hop à Mayotte, où toute l’année les jeunes s’y essaient à travers le crew (équipe) de leur village. L’association Hip hop Evolution de Abdallah Haribou fête d’ailleurs ses 15 ans cette année, et a concocté un programme pro comme d’habitude.

Deux dates à retenir dans la récente Histoire du hip hop mahorais : en 2015, les breakdancers de Lil Stylz font sensation pour la finale nationale de la Battle of the Year à Montpellier où ils sont couronnés pour le Meilleur show, et 2017 voit l’équipe de Vagabond crew qui l’emporte avec un Mahorais dans l’équipe, Bboy Demez.

La Battle Of the Year ou BOTY, 2020 se prépare, et dès ce week-end, les amateurs peuvent se régaler des enchainements de figures acrobatiques au sol et déhanchement du corps au collège de Dembéni.

Ce vendredi le programme alléchant a du être modifié, des membres du réputé Insultant crew Mayotte, vainqueurs de la Battle of the Year 2017, 2018, 2019, étant terrassés par la dengue. Ce sont 12 jeunes de Hip hop académie qui ont donc assuré l’ouverture, avant la reprise de la création du spectacle Evolution de Aktuel force avec 6 danseurs de Mayotte accompagnés de Karima. La compagnie TSN de Chalon-sur-Saône a fait le buzz avec son spectacle « Bug » qui épie les travers de la société, avant la traditionnelle Battle et ses codes. C’est « Faut pas slooper » qui a assuré le spectacle avec la Compagnie Art Track de Lille et 8 danseurs de Mayotte accompagnés de 8 invités extérieurs.

Super ambiance, avec DJ Tismé aux manettes qui a pu permettre à chacun des finalistes de composer leur propre morceau, et en after, aux jeunes de s’essayer sur la scène.

Ce samedi, des danseurs de Hip Hop Evolution ont ouvert la soirée avant les figures de groupes venus de métropole et d’ailleurs, et ce dimanche, dès 18h30, vous pourrez profiter d’une exhibition du Hip hop Game school qui restitue une semaine d’ateliers de danses et de musicalité.

Mardi Hip hop Evolution nous transporte au Pôle culturel de Chirongui à 16h, mercredi à Koungou, vendredi à la Maison pour tous de Ongoujou, et samedi prochain, la grande soirée Battle of The Year, la 10ème à Mayotte, au Gymnase de Cavani à 18h30.

Toutes les infos sur le Facebook de Hip hop Evolution.

A.P-L.