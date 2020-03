Dengue: le cap des 1.797 cas franchis, déclenchement du niveau 4 du dispositif ORSEC

“Je ne tiens plus debout, j’ai mal partout et j’ai de la fièvre”. Dans notre entourage, les cas se multiplient et la chasse aux gîtes larvaires est lancée depuis plusieurs semaines. Trop peu de communes font la chasse aux déchets susceptible d’abriter ces nids à moustiques, et l’Agence régionale de Santé de Mayotte a lancé une campagne de pulvérisation comme on en connaissait autrefois.

Depuis le début de l’année 2020, on dénombre :

– 1 797 cas de dengue confirmés (ce chiffre ne prend en compte que les patients qui ont consulté leur médecin et pour lesquels une confirmation biologique a été obtenue)

– 88 hospitalisations, dont plus de la moitié en maternité

– 2 cas sévères

Au vue de l’évolution de l’épidémie de dengue sur l’île, le préfet de Mayotte, en concertation avec la directrice générale de l’ARS, a décidé d’activer ce vendredi 6 mars 2020 le niveau 4 du plan de prévention et de lutte contre les arboviroses : « Épidémie de moyenne intensité ».

En effet, le nombre de cas hebdomadaire a encore augmenté ces 2 dernières semaines, et leur dispersion est toujours très importante. Des moyens importants de lutte anti vectorielle sont engagés afin d’intervenir rapidement dans les foyers de transmission. Afin de contenir l’épidémie, les autorités rappellent à la population que la lutte contre la dengue passe par un ensemble de gestes au quotidien, qui permettent de réduire les populations de moustiques.

L’ARS rappelle que les formes graves de dengue peuvent toucher l’ensemble de la population, y compris de jeunes personnes en bonne santé.

L’épidémie concerne à présent l’ensemble de l’île. Les foyers les plus actifs sont situés à Mamoudzou, au nord à Acoua, Bandrabouan, au sud à Bouéni, Kani Keli et en Petite-Terre.

Le passage en niveau 4 du dispositif ORSEC s’accompagne du renforcement de plusieurs dispositifs de lutte contre la dengue :

– Traitement des zones de forte transmission du virus, par utilisation d’un pulvérisateur monté sur un véhicule. Les traitements s’effectuent village après village, entre 4h et 7h du matin, du lundi au samedi (les traitements autour des cas isolés ne concernent plus que les villages de Mayotte encore indemnes).

– Mise en place de traitements préventifs et éventuellement insecticides autour de lieux où se situent des personnes sensibles ou fragiles notamment : les maternités, les hôpitaux, les PMI, les dispensaires, les établissements sociaux et médico-sociaux et les écoles. En lien avec le Rectorat, des opérations de démoustication seront menées avant la rentrée

scolaire autour des écoles situées dans les zones de transmission du virus.

– Renforcement de l’accompagnement des collectivités dans les opérations de nettoyage

Les gestes que chacun doit s’imposer :

“La lutte contre les moustiques est l’affaire de tous !

– Supprimez les eaux stagnantes : les mesures de prévention contre la dengue reposent avant tout sur l’engagement de chacun au quotidien autour de son domicile.

Rappel des bons gestes :

• Pneus : Vider les pneus, les mettre à l’abri ou les recouvrir afin d’éviter la stagnation de l’eau à l’intérieur.

• Petits déchets : Les jeter dans une poubelle fermée par un couvercle

• Seaux / marmites : Les vider ou couvrir et les ranger à l’abri de la pluie

– Débarrassez-vous des déchets : quotidiennement, il est important de jeter les déchets et encombrants dans les containers prévus à cet effet (jamais dans la nature ou sur la voie publique)

– Utilisez des répulsifs et des moustiquaires pour vous protéger des piqûres de moustiques

– Consultez un médecin en cas d’apparition de symptômes (forte fièvre, douleurs articulaires, maux de tête, grande fatigue).

Ce sont ces gestes adoptés par tous qui permettront de limiter la propagation de la dengue sur l’île.”