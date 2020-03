Annulation du Forum des régions ultrapériphériques pour cause de Coronavirus

C’est la réunion des présidents des 9 régions ultrapériphériques* de l’Europe (RUP), des ministres de leurs États membres, du commissaire à la cohésion et aux réformes et d’autres membres de la Commission, des parties intéressées et des experts intéressés à tirer parti de l’expérience de ces régions européennes spéciales.

Mais par mesure de précaution en raison des récents événements liés au Coronavirus, le Forum des régions ultrapériphériques initialement prévu les 24 et 25 mars à Bruxelles n’aura pas lieu. Les services de la Commission sont en train d’annuler, reporter ou organiser par vidéoconférence des réunions qui auraient impliqué des déplacements des participants.

Ce forum devait examiner les progrès accomplis dans le cadre de la communication de 2017 sur un partenariat stratégique renouvelé avec les régions ultrapériphériques de l’UE. Et aborder trois thèmes majeurs pour les régions ultrapériphériques: le changement climatique et la biodiversité, l’économie circulaire et l’économie bleue.

Bien que la dernière entrée dans le cercle des RUP, Mayotte est désormais impliquée en ayant pris la présidence de la Conférence des présidents des Régions Ultrapériphériques.

* La Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, la Martinique, Mayotte et Saint-Martin (France), les Açores et Madère (Portugal) et les Îles Canaries (Espagne)