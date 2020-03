SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

Commune de M’tsamboro, 625 Route Nationale Mtsahara , 97630, Mtzamboro, Téléphone : (+33) 2 69 63 74 05, Courriel : suldine.abdallah@mairie-mtsamboro.fr, Fax : (+33) 2 69 60 55 21, Code NUTS : FRY5

Adresse principale : https://www.e-marchs-publics.com

Adresse du profil acheteur : https://www.e-marchs-publics.com

Autorité régionale ou locale (remplace “Collectivité territoriale”)

Services généraux des administrations publiques

II.1.1) Intitulé : Marché de Maitrise d’oeuvre relatif à la mise aux normes du terrain de football de M’tsahara

II.1.2) Code CPV principal :

Descripteur principal : 71320000

Services

II.1.4) Description succincte : Marché de Maitrise d’oeuvre pour la mise aux normes du terrain de football de M’tsahara

Ce marché est divisé en lots : non

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :

Valeur 153 000 Euros

Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)

II.2.1) Intitulé : .

Code CPV principal : 71335000.

II.2.3) Lieu d’exécution

II.2.4) Description des prestations : études techniques pour la mise aux normes du terrain de football de M’tsahara

1. le prix / Pondération : 30

Options : non

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

Procédure ouverte

Une enchère électronique a été utilisée

Le marché est couvert par l’accord sur les marchés publics : non

Numéro de l’avis au JO série S : 2019/S140-345306

Marché nº : 123

Intitulé : MISE AUX NORMES DU TERRAIN DE FOOTBALL DE M’TSAHARA

V.2.1) Date de conclusion du marché : 30 octobre 2019

* Nombre d’offres reçues : 8

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire

SARL ACERE, 312, rue d’epinal 88000 Dogneville 88000 dogneville tél. : (+33)3-29-39-23-36, télécopieur : (+33)3-29-65-38-99, Code NUTS : FRY5, courriel : contact@acere-concept.com,

Le titulaire est une PME : oui

Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T

Valeur totale du marché/du lot :

Offre la plus basse : 27 057 / Offre la plus élevée : 203 810 prise en considération

Monnaie : EUR

tribunal administratif de mamoudzou, Les Hauts du Jardin du Collège à Mamoudzou, 97600, Mamoudzou, Courriel : greffe.ta-mayotte@juradm.fr

tribunal administratif de mamoudzou, Les Hauts du Jardin du Collège à Mamoudzou, 97600, Mamoudzou, Courriel : greffe.ta-mayotte@juradm.fr

02 mars 2020