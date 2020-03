Barges: perturbations à venir en raison de l’arrêt technique du Polé et du Karihani

Du Lundi 9 mars au jeudi 12 mars inclus, les navires Polé et Karihani vont subir successivement deux jours d’arrêts techniques chacun.

Le Georges Nahouda sera exploité en remplacement des navires arrêtés. Sur cette période (9/03 – 12/03), des perturbations sont prévues sur les lignes du STM :

Liaison passagers – Quai Issoufali / Gare Maritime

Risque d’attente prolongée aux heures de pointe en raison de la capacité limitée du Georges Nahouda

Liaison marchandises – Quai Ballou / Quai Colas

Un seul départ toutes les heures de 06h15 à 19h45 du lundi 9 au jeudi 12 mars inclus engendrant un fort risque de congestion du trafic Poids lourds

“Le STM met tout en œuvre pour limiter le plus possible l’impact de ces arrêts et remercie les usagers de bien vouloir respecter les consignes données par les agents à terre et à bord.”