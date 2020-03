Mamoudzou décentralise une partie de ses services à Kawéni

Comme il l’a déjà fait en juillet 2016 à Passamainty, le maire de Mamoudzou vient d’implanter une mairie annexe à Kawéni. Quatre directions vont pouvoir bénéficier d’espaces et donc de services supplémentaires.

L’ancien siège de EDM a été transformé pour un montant de 1,2 million d’euros, non sans mal puisque le marché avait été judiciarisé sur les règles d’attribution, et ce sont désormais 35 bureaux qui accueillent plusieurs services.

« L’objectif est de proposer une meilleure proximité de services à la population, nous explique Ahamada Haribou, DGA Chargé de l’Action citoyenne et de la vie publique à la mairie de Mamoudzou, c’est pourquoi nous avons mis à disposition 26 agents répartis sur 4 directions. »

La direction des services à la population, regroupant l’état civil, le recensement des jeunes et les élections, la Direction de l’Education et de la vie scolaire, abritant les inscriptions scolaires sur la zone de Kawéni, les référents des écoles, le suivi des marchés pour le fonctionnement des établissements, la caisse des écoles et la régie des recettes.

Le Centre communal d’action social (CCAS) sera aussi présent, et à travers des permanences, Pôle emploi, la Mission locale, et la Croix Rouge. Et bientôt, Rédiab Ylang, réseau de lutte contre le diabète. Enfin, la police municipale aura une antenne, « un bureau de police avancé avec stockage de matériel nécessaire aux rondes ».

Le second bâtiment accueille les services techniques, la direction Environnement et Développement durable, l’énergie, la logistique, « avec notamment la menuiserie, la soudure, etc. Avant, quand nous subissions une fuite d’eau, il fallait passer par la procédure à bons de commande, tout en continuant à subir la fuite ! Là, tout l’outillage sera sur place. »

Le seul service non encore opérationnel est celui du recueil des Cartes d’identité et des passeports, « le dispositif est fourni par l’Agence Nationale des Titres Sécurisés qui doit mettre en place leur matériel, notamment de recueil des empreintes. »

La mairie annexe accueille le public depuis lundi et sera inaugurée après les élections, dit avec confiance Ahamada Haribou qui ne doute pas de la réélection du maire Majani !

Anne Perzo-Lafond