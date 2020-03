A La Réunion comme à Paris, on fête la femme mahoraise

Nous avions évoqué la mise en valeur des parcours de femmes mahoraises d’exception à Paris la semaine prochaine, la Délégation de Mayotte à La Réunion les célèbre aussi avec la Journée de la “Femme Mahoréunionnaise”.

À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des femmes, le Conseil départemental de Mayotte à travers ses délégations à La Réunion et à Paris rend hommage aux femmes mahoraises.

“Les femmes sont un pilier dans la société mahoraise, à dominante matriarcale. Elles sont les garantes de la transmission des savoir-faire et des coutumes ancestrales. Protectrices et combattantes, Mayotte doit aujourd’hui son statut de département français aux chatouilleuses ne l’oublions pas. Solidaires et organisées, elles sont aussi entreprenantes : à Mayotte, les femmes représentent 50% des créateurs d’entreprises.”

Les Délégations de Mayotte se mobilisent pour célébrer ces femmes en organisant deux journées en leur honneur.

À La Réunion, la DMR, propose un échange intergénérationnel et interculturel entre femmes à travers la « Journée de la Femme Mahoréunionnaise » le vendredi 6 mars 2020. Partant du triste constat que les femmes mahoraises de La Réunion sont isolées, l’idée est de proposer à celles-ci de s’ouvrir et rencontrer des femmes de toutes les communautés à travers une matinée d’échanges, notamment autour de la parentalité.

Cette première journée se veut le point de départ des « dithés* des mamans », un rendez-vous trimestriel à travers La Réunion et permettant aux femmes de se rencontrer et d’échanger sur leurs difficultés quotidiennes, leur potentiel, leurs souhaits et envies, et la mise en valeur de leurs multiples talents.

À Paris, la DMP, en partenariat avec la Région Île-de-France, mettra donc en lumière les initiatives portées par les femmes mahoraises dans l’Hexagone à travers la 1ère édition de « Femmes d’exception » ce vendredi 13 mars 2020 dans les locaux du Conseil régional d’Île-de-France, parrainé par Farrah Hafidhou, cheffe d’entreprise et présidente de la couveuse d’entreprises Oudjérébou.

D’autres femmes viendront enrichir les échanges par leurs témoignages et raconter leurs parcours. Des récits de vie inspirants, dans le but de proposer des actions pilotes à mettre en place pour promouvoir de nouveaux projets.

Rendez-vous :

• Vendredi 6 mars 2020 de 8h à 12h, à la Délégation de Mayotte à La Réunion, 26 rue Issop Ravate, à Saint-Denis.

• Vendredi 13 mars 2020 de 17h30 à 19h30 au Conseil régional d’Île de France, 2 rue Simone Veil, à Saint-Ouen.