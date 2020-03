Nouvel enlèvement des carcasses de voiture à Chirongui

Une opération « enlèvement véhicule hors d’usage » a de nouveau été menée par le pôle sécurité de Chirongui sur l’ensemble du territoire communal le 24 février dernier. Comme pour les opérations précédentes, les procédures ont été réalisées en amont et en partenariat avec le Substitut du Procureur de la République en charge de l’environnement.

“Nous avons procédé ce jour à l’évacuation de 6 véhicules hors d’usage, indique la mairie, ce travail d’enlèvement des VHU, sert à protéger l’environnement mais également à lutter contre l’épidémie de dengue dans notre département. Nous vous rappelons que le fait d’abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate est interdit (Défini par l’article L 541-46 alinéa 15 et réprimé par les articles L 541-46 alinéa 1, L 173-5, L 173-7 du code de l’environnement).

De plus nous vous rappelons également que le stationnement abusif de plus de 7 jours est passible de verbalisation (35 euros).

Pour préserver notre santé et l’environnement ne déposez pas vos véhicules n’importe où, appelez-nous ! Nous vous donnerons tous les renseignements nécessaires à une évacuation dans les normes en vigueur.”